Главы минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской области

Двумя днями ранее Politico со ссылкой на три источника сообщило, что Украина собирается представить высшим должностным лицам США список потенциальных целей в России, которые Киев мог бы поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение дальнобойного оружия. Об этом также рассказал источник CNN.