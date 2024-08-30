Вучич заявил, что не будет оправдываться за отношения с Россией

«Западные журналисты всегда говорят: “Ой, мы подозреваем Сербию, они хотят что-то сделать вместе с русскими”. Я не собираюсь извиняться за это. Я горжусь политикой Сербии и тем, что мы всегда уважаем Устав ООН, чего нельзя было сказать о многих западных странах, особенно когда речь идет о территориальной целостности Сербии», — заявил Вучич в ходе совместной пресс-конференции с Макроном.
«Я знаю, что Эмманюэль хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», — подчеркнул сербский лидер.
В конце июля Вучич подчеркивал, что Сербия намерена вести свою политику в соответствии с планами вступить в Евросоюз, при этом сохраняя позицию по отказу от присоединения к антироссийским санкциям. Он уточнял, что республика не станет принимать антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику. Сербский премьер Милош Вучевич указывал на то, что «стратегическая приверженность членству в Европейском Союзе совершенно не означает, что мы готовы пренебрегать дальнейшим развитием отношений с нашими традиционными друзьями».
После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.