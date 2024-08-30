Вучич заявил, что не будет оправдываться за отношения с Россией

В конце июля Вучич подчеркивал, что Сербия намерена вести свою политику в соответствии с планами вступить в Евросоюз, при этом сохраняя позицию по отказу от присоединения к антироссийским санкциям. Он уточнял, что республика не станет принимать антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику. Сербский премьер Милош Вучевич указывал на то, что «стратегическая приверженность членству в Европейском Союзе совершенно не означает, что мы готовы пренебрегать дальнейшим развитием отношений с нашими традиционными друзьями».