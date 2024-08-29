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Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Макрон ранее заявил, что ситуация вокруг Дурова во Франции — не политическое преследование, а юридическое разбирательство.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: “Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?”. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.

В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

Захарова Мария
Макрон Эмманюэль