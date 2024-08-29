Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: “Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?”. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона.