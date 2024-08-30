В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он «не справился с управлением».
«Достойное начало для нового “вундерваффе” в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Безуглой.
Также он иронично отметил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.
Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание «Страна.ua» ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.