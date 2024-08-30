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Посол РФ в Британии назвал арест Дурова большим ударом по свободе прессы

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Арест во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова — большой удар по свободе информации. Такое мнение высказал в интервью телеканалу RT посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Источник: AP 2023

«Я слышал об обвинениях. Они очень серьезные, — сказал дипломат в интервью на английском языке. — И я надеюсь, что у него достаточно возможностей для защиты, потому что его позиция должна быть очень серьезно защищена. В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]».

По мнению Келина, в деле ареста в Париже Дурова не обошлось без влияния Вашингтона. «Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера. Он был очень успешен в России и в других местах. Да, мы используем этот мессенджер. Поэтому я верю, и не только я, что Вашингтон, Париж и все другие западные столицы хотели бы его прочитать», — заметил Келин.

дипломатия