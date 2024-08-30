Посол РФ в Британии назвал арест Дурова большим ударом по свободе прессы

По мнению Келина, в деле ареста в Париже Дурова не обошлось без влияния Вашингтона. «Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера. Он был очень успешен в России и в других местах. Да, мы используем этот мессенджер. Поэтому я верю, и не только я, что Вашингтон, Париж и все другие западные столицы хотели бы его прочитать», — заметил Келин.