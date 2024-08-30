Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

В пятницу Кадыров во время прогулки провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которого ответил на вопрос подписчика о своем здоровье.
«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — сказал Кадыров.
Он отметил, что разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он «чуть поправился», и когда «чуть похудел».
«Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм», — шутя, добавил глава Чечни.