Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

ГРОЗНЫЙ, 30 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со своим здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня.

Источник: © РИА Новости

В пятницу Кадыров во время прогулки провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которого ответил на вопрос подписчика о своем здоровье.

«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — сказал Кадыров.

Он отметил, что разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он «чуть поправился», и когда «чуть похудел».

«Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм», — шутя, добавил глава Чечни.

Кадыров Рамзан