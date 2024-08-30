Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Масштабный кризис». На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Окончательный крах обороны ВСУ на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <…> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации», — заявил эксперт.

Он отметил, что благодаря постоянным успехам российской армии оборона ВСУ вокруг города Красноармейска (украинское название — Покровск. — Прим. ред.) рушится. Меркурис добавил, что линии снабжения ВСУ в этом регионе перерезаны усилиями россиян.

В четверг Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.

Николаевка стоит на пути к Новогродовке, которая расположена на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных узлов для противника на западе ДНР.