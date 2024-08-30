«Масштабный кризис». На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <…> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации», — заявил эксперт.
Он отметил, что благодаря постоянным успехам российской армии оборона ВСУ вокруг города Красноармейска (украинское название — Покровск. — Прим. ред.) рушится. Меркурис добавил, что линии снабжения ВСУ в этом регионе перерезаны усилиями россиян.
В четверг Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.
Николаевка стоит на пути к Новогродовке, которая расположена на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных узлов для противника на западе ДНР.