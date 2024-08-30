Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии

«Министр указал, что, юридически препятствуя примерно трети импорта российской нефти в Венгрию, Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Похожая ситуация сложилась в Словакии, где почти 45% импорта российской нефти затронуты действиями Украины», — привел его слова госсекретарь Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
Сийярто раскритиковал Евросоюз (ЕС) «за то, что он либо слишком слаб, чтобы защитить своих членов, либо, возможно, организует эти действия из-за кулис, используя Киев для давления на Венгрию и Словакию». Министр уточнил, что пока продолжаются переговоры с российской и украинской сторонами «для обеспечения долгосрочного решения», но он считает, что «эта ответственность должна лежать на Украине или ЕС».
Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа через южную ветку нефтепровода «Дружба» 18 июля после того, как Украина внесла российскую компанию в санкционный список. МИД Венгрии осудил это решение, назвав его нарушением соглашения между Украиной и ЕС. Петер Сийярто обвинил большинство стран Европы в том, что те тайком покупают российскую нефть через Индию в обход европейских санкций.