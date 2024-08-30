Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии

Сийярто раскритиковал Евросоюз (ЕС) «за то, что он либо слишком слаб, чтобы защитить своих членов, либо, возможно, организует эти действия из-за кулис, используя Киев для давления на Венгрию и Словакию». Министр уточнил, что пока продолжаются переговоры с российской и украинской сторонами «для обеспечения долгосрочного решения», но он считает, что «эта ответственность должна лежать на Украине или ЕС».