МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — считает эксперт.
По мнению Макгрегора, интересы США при урегулировании конфликта учитываться не будут.
«Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры», — резюмировал офицер.
Ранее российский лидер, говоря о перспективах дипломатических контактов с Киевом, заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.