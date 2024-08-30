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«Это конец». В США забили тревогу после заявления Путина по Украине

Макгрегор: РФ не будет учитывать желания США при урегулировании на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — считает эксперт.

По мнению Макгрегора, интересы США при урегулировании конфликта учитываться не будут.

«Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры», — резюмировал офицер.

Ранее российский лидер, говоря о перспективах дипломатических контактов с Киевом, заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.