Канада разорвала каналы связи с Россией практически на всех уровнях

После госпереворота на Украине в 2014 году Канада начала существенно ограничивать коммуникацию с российской стороной. К 2020 году Оттава 19 раз вводила санкции против Москвы, прервала связи на уровне военных ведомств и приостановила деятельность российско-канадской Межправительственной экономической комиссии, которая была организована в 1995 году. После начала СВО канадская сторона ввела беспрецедентное количество рестрикций по отношению к России. К настоящему моменту санкционный список расширялся более 60 раз.