«Канадская сторона в ущерб своим интересам и гражданам инициативно разорвала все каналы двустороннего общения, кроме дипломатического. В порыве огульной русофобии в угоду укробандеровской общине, от которой во многом зависит переизбрание в парламент значительной части правящего класса, а также чтобы выслужиться перед старшими товарищами из Вашингтона, порушила накопленные десятилетиями связи, всё то общее, что объединяло народы наших стран», — рассказали «Известиям» в посольстве РФ.
Посольство РФ в Оттаве также указало на деградацию подхода канадского руководства к России.
«Мы хорошо помним, что так было не всегда. А вот канадские элиты об этом, видимо, забыли (или стремятся забыть). Премьер Пьер Трюдо, отец нынешнего главы правительства, вопреки международно-политической конъюнктуре в разгар холодной войны регулярно ходил в гости в резиденцию к нашему послу ради укрепления и развития диалога, понимая, какую выгоду несут двусторонние отношения между Оттавой и Москвой. Но Канада уже не та», — добавили в посольстве РФ.
После госпереворота на Украине в 2014 году Канада начала существенно ограничивать коммуникацию с российской стороной. К 2020 году Оттава 19 раз вводила санкции против Москвы, прервала связи на уровне военных ведомств и приостановила деятельность российско-канадской Межправительственной экономической комиссии, которая была организована в 1995 году. После начала СВО канадская сторона ввела беспрецедентное количество рестрикций по отношению к России. К настоящему моменту санкционный список расширялся более 60 раз.