В Омске появится центр народной дипломатии ШОС

Ранее мы сообщали о том, как прошла встреча Виталия Хоценко с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом. В конце её глава региона поблагодарил министра за поддержку в реализации проекта строительства аэропорта Омск-Фёдоровка. И отметил, что к проектированию приступят в ближайшее время.