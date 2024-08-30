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В Омске появится центр народной дипломатии ШОС

Со вторника, 17 сентября, по четверг, 19 сентября, в Омске пройдёт Форум глав регионов из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: Reuters

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач дали совместную пресс-конференцию по данному поводу. В мероприятии также участвовали ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова и зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.

На Форуме будет подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между регионами стран ШОС. Кроме того в его рамках планируется открыть в Омске Центр народной дипломатии ШОС. Как отметил, Виталий Хоценко, Инициатива по открытию таких центров была поддержана МИД РФ.

Ещё одна инициатива, которую представят на Форуме — расширение проекта «Дружба без границ».

«С учётом того, что у нас много омских студентов и молодёжи из приграничных регионов Казахстана учатся в Москве, мы предложили стать на базе нашего регионального представительства в столице таким центром дружбы, общения молодёжи», — пояснил глава региона.

Ранее мы сообщали о том, как прошла встреча Виталия Хоценко с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом. В конце её глава региона поблагодарил министра за поддержку в реализации проекта строительства аэропорта Омск-Фёдоровка. И отметил, что к проектированию приступят в ближайшее время.

ШОС