В Омске появится центр народной дипломатии ШОС

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач дали совместную пресс-конференцию по данному поводу. В мероприятии также участвовали ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова и зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Ещё одна инициатива, которую представят на Форуме — расширение проекта «Дружба без границ».
«С учётом того, что у нас много омских студентов и молодёжи из приграничных регионов Казахстана учатся в Москве, мы предложили стать на базе нашего регионального представительства в столице таким центром дружбы, общения молодёжи», — пояснил глава региона.
Ранее мы сообщали о том, как прошла встреча Виталия Хоценко с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом. В конце её глава региона поблагодарил министра за поддержку в реализации проекта строительства аэропорта Омск-Фёдоровка. И отметил, что к проектированию приступят в ближайшее время.