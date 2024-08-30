Виталий Хоценко обсудил с Маратом Хуснуллиным участие Омской области в новом нацпроекте

«Задача — сделать так, чтобы наш регион получил федеральное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного и ветхого жилья, а также строительство новых социальных объектов», — сообщил в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.