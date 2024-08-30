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Виталий Хоценко обсудил с Маратом Хуснуллиным участие Омской области в новом нацпроекте

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочей поездки встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Источник: РИА "Новости"

На встрече в частности обсуждался вопрос участия Омской области в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Задача — сделать так, чтобы наш регион получил федеральное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного и ветхого жилья, а также строительство новых социальных объектов», — сообщил в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.

Также на встрече шла речь об исполнении поручений, данных Маратом Хуснуллиным в ходе рабочей поездки в наш регион в июне.

Ранее мы писали, что в рамках Форума глав регионов из государств — членов СОШ, который пройдёт в Омске в сентябре этого года, планируется открытие Центра народной дипломатии.