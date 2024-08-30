Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины

В ходе беседы, которая с перерывами на рекламу продолжалась почти час, политик сфокусировала основную часть внимания на вопросах внутренней повестки, включая предстоящие выборы, риторику ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, ситуацию на границе с Мексикой, ее отношения с главой государства Джо Байденом и ряд других тем.
При этом круг вопросов, касающихся внешней политики, был сужен до одной-единственной темы — перспективы поставок оружия Израилю в случае победы Харрис на выборах. Кандидат от демократов отвела несколько минут своей речи высказыванию на данную тему и оставшуюся часть интервью вопросов международных отношений никак не касалась.
Между тем Трамп, который, в отличие от Харрис, регулярно комментирует тему конфликта между Россией и Украиной, уже лаконично дал оценку интервью Харрис, написав в соцсети TRUTH Social комментарий из единственного слова: «Скучно».