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Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, а вся зарубежная повестка ее выступления ограничилась отношениями Вашингтона с Израилем.

Источник: Reuters

В ходе беседы, которая с перерывами на рекламу продолжалась почти час, политик сфокусировала основную часть внимания на вопросах внутренней повестки, включая предстоящие выборы, риторику ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, ситуацию на границе с Мексикой, ее отношения с главой государства Джо Байденом и ряд других тем.

При этом круг вопросов, касающихся внешней политики, был сужен до одной-единственной темы — перспективы поставок оружия Израилю в случае победы Харрис на выборах. Кандидат от демократов отвела несколько минут своей речи высказыванию на данную тему и оставшуюся часть интервью вопросов международных отношений никак не касалась.

Между тем Трамп, который, в отличие от Харрис, регулярно комментирует тему конфликта между Россией и Украиной, уже лаконично дал оценку интервью Харрис, написав в соцсети TRUTH Social комментарий из единственного слова: «Скучно».