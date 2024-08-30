Настроение избирателей перед выборами проанализировали в Хабаровском крае

«Формулируя основные выводы, мы можем говорить, что уровень устойчивости управленческой системы высокий, во всех регионах ожидается победа действующих глав. Но мы говорим о том, что контур кампаний, который был определен в начале избирательного цикла, полностью реализовался», — уверен Михаил Мамонов.