Настроение избирателей перед выборами проанализировали в Хабаровском крае

Настроение избирателей перед губернаторскими выборами проанализировали эксперты в Хабаровском крае. Круглый стол прошел в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» 29 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Высокий интерес к выборам сохраняется независимо от конкретных показателей явки, говорит руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Формулируя основные выводы, мы можем говорить, что уровень устойчивости управленческой системы высокий, во всех регионах ожидается победа действующих глав. Но мы говорим о том, что контур кампаний, который был определен в начале избирательного цикла, полностью реализовался», — уверен Михаил Мамонов.
Декларируемая явка в Хабаровском крае составляет 62%, отметили эксперты. Социологи уверены, что временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин наберет 83% голосов избирателей.
Кроме того, он вошел в ТОП-10 индекса плотности федеральных контактов глав российских регионов. Там значатся губернаторы, которые идут на выборы. Дмитрий Демешин занял десятое место в этом списке.