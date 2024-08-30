Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16 ВСУ

«Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 (истребителей — Прим. ред.), но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это (крушение — Прим. ред.) было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?», — задался вопросом офицер.