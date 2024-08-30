Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16 ВСУ

«Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 (истребителей — Прим. ред.), но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это (крушение — Прим. ред.) было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?», — задался вопросом офицер.
Как считает эксперт, попытка западных инструкторов пересадить на F-16 военных ВСУ, привыкших летать на советских самолетах, была неудачной. Самих американцев обучают этой профессии как минимум два года, напомнил офицер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей американского производства.
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.