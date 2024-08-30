Челябинскую область ждут горячие сентябрьские выборы

Кстати, не забыли в этом году и о тех избирателях, которые сегодня сражаются на СВО с украинскими националистами. Они тоже могут проголосовать, воспользовавшись сервисами дистанционного электронного голосования и «Мобильный избиратель». Правда, как напомнил Голицын, регистрация на сервисах будет доступна только до 3-го сентября.