Челябинскую область ждут горячие сентябрьские выборы

Евгений Голицын, глава избирательной комиссии Челябинской области, поделился с Полит74 экспертным мнением по поводу того, насколько регион готов к единому дню голосования 8-го сентября.
В этом году Южный Урал не только в очередной раз выберет губернатора, всего в области проходят аж 62 избирательные компании. Одна из самых конкурентных — это выборы в гордуму Челябинска, которые пройдут в новом формате.
В связи с тем, что райсоветы в столице Южного Урала упразднены решением Заксобрания области, то в Гордуму будут избираться по-старинке — 25 мандатов по мажоритарным округам, 12 — по пропорциональным. Конкуренцию Голицын оценивает на уровне 5−6 человек на одно депутатское место.
В целом, глава Избиркома оценивает готовность региона к выборам положительно. Он отметил высокое качество подготовки наблюдателей, укомплектованность ТИКов и подчеркнул, что в день голосования по участкам пройдет выборочная проверка, в которой примут участие глава Общественной палаты Николай Дейнеко и региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
Кстати, не забыли в этом году и о тех избирателях, которые сегодня сражаются на СВО с украинскими националистами. Они тоже могут проголосовать, воспользовавшись сервисами дистанционного электронного голосования и «Мобильный избиратель». Правда, как напомнил Голицын, регистрация на сервисах будет доступна только до 3-го сентября.