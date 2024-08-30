Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол

«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней “эксперта” из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России», — сказал российский посол.