В МИД рассказали о грабежах ВСУ жилых домов в Курской области

«Для такого “развлечения” они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь. Он создавал свое гнездо, а к этому гнезду пришли и сожгли его», — сказал дипломат.