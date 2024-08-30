«Я всегда уважал и буду уважать каждую жертву борьбы против фашизма. Не подлежит сомнению, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союза», — сказал он в интервью телеканалу ВГТРК.
Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что Словакия входит в число стран, «где эту объективную правду начинают подвергать сомнению».
Ранее премьер Словакии Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.
В июне председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что собранные российскими следователями доказательства подтверждают планы гитлеровского режима истребить советский народ.
Как сообщалось, согласно рассекреченным архивным материалам, обнародованным ФСБ России, гитлеровская Германия очень активно маскировала свои планы внезапного нападения на СССР.