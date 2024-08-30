Минниханов: Татарстан по праву считается регионом гармонии и согласия

«Уважаемые татарстанцы! Бережно храня традиции предков, мы уверенно смотрим в будущее. Несмотря на сложности и ограничения, не теряем оптимизма и верим в собственные силы. В трудную минуту помогаем друг другу, нашим землякам и всем, кто нуждается в поддержке. Вносим весомый вклад в строительство сильной России, поддерживаем бойцов на фронте, верим в Победу и ждем их возвращения домой. И только вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемые татарстанцы, здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. С Праздником! С Днем республики!» — заключил Раис Татарстана.