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Экс-депутата Красноярска Геннадия Торгунакова приговорили к 10 годам колонии

Об этом рассказали в суде.

Источник: AP 2023

Об этом рассказали в суде.

Стало известно, что бывшего депутата горсовета, а также экс-руководителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова осудили. Ему назначили наказание в виде 10 лет и 10 месяцев колонии общего режима.

Напомним, что бывшего депутата обвинили в злоупотреблении полномочиями во время строительства жилого дома на Грунтовой. Из-за этого более 300 дольщиков остались без квартир и денег. Ущерб оценили в 600 млн рублей.

Суд также запретил Торгунакову заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях долевого строительства на 2,5 года.