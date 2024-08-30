Над Россией сбиты 18 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 919-й

08:28 По данным Mash, под Калугой беспилотники уничтожили на подлете к аэропорту. Кроме этого, дроны целились в бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого собственника.
08:17 Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях призвал СБУ и ГБР открыть дело против украинского нардепа Марьяны Безуглой, так как она якобы издевается над Украиной и армией.
Ранее Безуглая написала, что истребитель F-16 сбила украинская ракета.
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08:07 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Сумах, удар пришелся на инфраструктуру, детали не раскрываются.
08:03 Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников:
«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью».
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 919-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.