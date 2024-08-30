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Мэрия Екатеринбурга увеличила единовременную выплату контрактникам

Власти Екатеринбурга будут единовременно платить по 200 тысяч семьям участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга увеличили единовременную выплату военнослужащим-контрактникам. Семьи бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны, смогут единоразово получить 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города. Постановление подписано главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

— Установить единовременную денежную выплату в размере 200 000 рублей семьям граждан Российской Федерации, заключивших с 01.08.2024 по 31.12.2024 контракты о прохождении военной службы в ВС Российской Федерации, — говорится в постановлении.

Ранее сумма выплат достигала 100 тысяч рублей тем, кто отправлялся в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что ранее правительство Свердловской области решило увеличить выплаты уральцам, которые отправились на СВО. Из областного бюджета с 1 августа единовременно выделяют 500 тысяч, еще 400 направлены из федерального бюджета.

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