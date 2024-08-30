Александр Живайкин освобожден от должности замсекретаря самарского регионального отделения «Единой России»

В декабре 2023 года президиум политсовета принял отставку депутата Александра Живайкина с поста руководителя фракции ЕР в Самарской губернской думе. Этому предшествовал визит в регион комиссии центрального исполкома «Единой России» для проверки жалобы фракции на депутата Госдумы Александра Хинштейна. Депутата Госдумы обвинили в размещении негативной информации о губернаторе Дмитрии Азарове (покинул пост в мае 2024 года) и «подрыве доверия к партии», но комиссия сочла эти обвинения необоснованными, а главу фракции рекомендовала снять с должности. Формально депутат покинул пост добровольно, но, по данным «Ъ», решение о его отставке за дискредитацию партии и нарушение партийной дисциплины было принято на уровне федерального руководства ЕР. Фракцию партии в губдуме возглавила Марина Антимонова.