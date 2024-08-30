Лукашенко в день рождения получил высшую награду России

Согласно тексту документа, Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».
Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.
Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.
Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.