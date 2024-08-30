«Серьезный удар». В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

В статье отмечается, что погибший летчик Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.



Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.