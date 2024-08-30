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«Серьезный удар». В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

WP: крушение F-16 стало серьезным ударом по Украине.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет Washington Post.

«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины…» — говорится в публикации.

В статье отмечается, что погибший летчик Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.

Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.