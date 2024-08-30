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Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвав страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской.

Источник: AP 2023

Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии «всех ограничений» для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. Однако по итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной — членом сообщества.

«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — заявил Боррель.

При этом он призвал «войти в положение» Украины, которая «не имеет средств для ответных ударов» по России.

«Они должны иметь равные возможности», — пояснил свою позицию глава дипломатии Евросоюза.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

ЕС