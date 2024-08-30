Метшин наградил отличившихся жителей Казани

«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы жизнь казанцев становилась лучше и счастливее. Мы стремимся, чтобы каждый житель нашего города почувствовал на себе наше внимание, а словосочетание “мэрия Казани” вызывало только положительные эмоции», — заверил он.