Метшин наградил отличившихся жителей Казани

«От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани. Традиционно в этот праздничный день в стенах Казанской ратуши мы чествуем людей, которые внесли весомый вклад в процветание Татарстана и его столицы, тех, кому небезразлична судьба родного края», — подчеркнул мэр.
Он напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи, и выразил уверенность, что только относясь к городу и его жителям как к семье можно добиться больших успехов и обеспечить благополучие.
«Казань — это одна большая семья, и мы вместе растем и развиваемся к лучшему», — убежден глава города.
Он рассказал, что за восемь месяцев этого года в Казани зарегистрировано около 7,2 тыс. браков и родилось почти 13 тыс. детей. Метшин также поблагодарил всех горожан, которым небезразлична судьба родной Казани и которые вносят существенный вклад в развитие столицы Татарстана.
«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы жизнь казанцев становилась лучше и счастливее. Мы стремимся, чтобы каждый житель нашего города почувствовал на себе наше внимание, а словосочетание “мэрия Казани” вызывало только положительные эмоции», — заверил он.
Высшей награды столицы Татарстана — звания «Почетный гражданин Казани» удостоен заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Федеральный чиновник не смог приехать лично, но собравшимся показали видеоролик о его вкладе в развитие города. Почетным гражданином стала и управляющая МУП «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства “Горводзеленхоз”» Роза Заббарова.
Всего наград удостоились 29 жителей города, представляющих различные сферы деятельности — от промышленности и энергетики до культуры и спорта, а также одна организация.