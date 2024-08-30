СМИ: во Франции опровергли слухи об отмене ОАЭ покупки истребителей Rafale

Ранее Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях совместно с некоторыми СМИ, в том числе зарубежными, распространили информацию, что ОАЭ якобы в одностороннем порядке приостановили выполнение контракта по покупке 80 французских истребителей из-за ареста Дурова, у которого имеется гражданство Эмиратов. Посты в X (ранее Twitter) на эту тему собрали миллионы просмотров. Также в интернете появилось сфабрикованное видео репортажа телеканала Al Jazeera, якобы посвященного приостановке сделки между Абу-Даби и Парижем по инициативе «премьер-министра ОАЭ», поскольку сын последнего тесно связан с Дуровым.