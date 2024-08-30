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Беспрозванных: Калининградская область готова к учебному году

Калининградская область готова к учебному году — об этом сегодня, 30 августа, заявил врио губернатора Алексей Беспрозванных.

Источник: KaliningradToday

По его словам, 2 сентября откроется новый корпус школы № 46 в Калининграде на 600 мест.

За лето отремонтировали 117 образовательных учреждений области, два из которых — по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». «Вложили порядка 1,5 млрд рублей в обновление инфраструктуры», — пояснил врио губернатора.

В этом году в школах Калининградской области появится ещё четыре новых профиля: медиакласс, туристический, театральный и спортивный классы. Более 70 учреждений уже открыли профильные предпрофессиональные классы или группы.

Больше 128 тысяч учеников пойдут в 136 школ, в том числе — около 13 тысяч первоклассников.

Кроме того, с 1 сентября заработает новая мера поддержки — бесплатный проезд школьников из многодетных семей на автобусах в Калининграде и областных маршрутах (сделать льготную транспортную карту можно в МФЦ).

образование