Беспрозванных: Калининградская область готова к учебному году

По его словам, 2 сентября откроется новый корпус школы № 46 в Калининграде на 600 мест.
За лето отремонтировали 117 образовательных учреждений области, два из которых — по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». «Вложили порядка 1,5 млрд рублей в обновление инфраструктуры», — пояснил врио губернатора.
В этом году в школах Калининградской области появится ещё четыре новых профиля: медиакласс, туристический, театральный и спортивный классы. Более 70 учреждений уже открыли профильные предпрофессиональные классы или группы.
Больше 128 тысяч учеников пойдут в 136 школ, в том числе — около 13 тысяч первоклассников.
Кроме того, с 1 сентября заработает новая мера поддержки — бесплатный проезд школьников из многодетных семей на автобусах в Калининграде и областных маршрутах (сделать льготную транспортную карту можно в МФЦ).