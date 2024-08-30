Городской депутат призвал к отставке мэра Красноярска Логинова

В эмоциональном видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Дюков обрушился на Логинова с резкой критикой, обвинив его в некомпетентности и провале работы городской администрации.
Список претензий к мэру впечатляет: от проваленной программы дорожного ремонта и подозрений в махинациях с асфальтобетонным заводом до транспортного коллапса, вызванного строительством метро и новой схемой движения. Дюков не обошел стороной и социальную напряженность, возникшую из-за непродуманной реализации программы комплексного развития территорий.
Депутат намекнул и на наличие более серьезных, но не озвученных проблем. По его мнению, продолжение правления Логинова грозит Красноярску полным параличом власти и непредсказуемыми последствиями для всего региона.
Дюков призвал губернатора к решительным действиям — отставке Логинова и назначению нового градоначальника, способного восстановить порядок и доверие горожан к власти.
В официальных информационных каналах мэра комментариев по этому поводу не было.
Дюкова поддержал краевой депутат коммунист Владимир Вахтель.
Ранее стало известно, что экс-депутата Горсовета Торгунакова приговорили к 10 годам колонии.