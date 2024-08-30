Сенатор Джабаров счел дело Дурова совместной работой спецслужб США и Франции

Скандал вокруг Павла Дурова, обвиняемого во Франции в мошенничестве, отказе от сотрудничества со спецслужбами и даже распространении детской порнографии, набирает обороты. Основателя Telegram отпустили под залог в €5 млн, но обязали оставаться на территории страны и регулярно отмечаться в полиции. Как ожидается, судебный процесс против предпринимателя может растянуться на месяцы, а то и годы. Что говорят о ситуации вокруг Дурова в России и скажется ли его арест на отношениях Москвы и Парижа, в материале «Газеты.Ru».