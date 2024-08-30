Как он отметил в своём Telegram, в украинской экономике катастрофическая ситуация, а западные страны сильно поистратились на конфликт, что их сильно раздражает.
«Вопрос ведь не в больном кокаиновом мальчике в грязной зелёной футболке. Мальца скоро не будет, а долг останется. А его надо гасить с процентами. Однако пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой», — указал он.
Медведев подчеркнул, что незаконно полученная «бандеровскими тварями в конце XX века ресурсная база» вместе с людьми и территориями вернулась обратно на родину и отныне киевскому режиму и его западным хозяева «паразитировать больше не на чем».
«Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало», — заключил он.
Ранее Медведев заявил, что киевскому режиму Донбасс нужен лишь ради богатейших ресурсов.