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Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ опубликовали на сайте размещения проектов правовых актов.

Источник: © РИА Новости

Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы, пересекающие границу в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП Маштаково в Оренбургской области.

Второй этап распространится уже на всех въезжающих и продлится с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го.

Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, а также членов семей.

Граждан России нововведения никак не затронут, подчеркнули в Минцифры.

Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.

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