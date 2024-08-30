Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним.