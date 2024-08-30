В Иркутской области на выборах будет работать Центр общественного наблюдения

«Практически на всех избирательных участках нами будет осуществляться наблюдение за выборами, — рассказал Владислав Шиндяев. — В день голосования Центр общественного наблюдения будет следить за тем, чтобы всем избирателям был обеспечен доступ на УИКи, чтобы соблюдались все избирательные права граждан, чтобы нарушений на выборах не было. Если же возникнет спорная ситуация, мы проанализируем и с участием экспертов разберём все обстоятельства, которые возникнут на избирательных участках, либо появятся в информационном пространстве. Все это необходимо для того, чтоб выборы в Иркутской области проходили открыто, гласно, доступно и в полном соответствии с действующим законодательством».