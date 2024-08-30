В Иркутской области на выборах будет работать Центр общественного наблюдения

7 сентября в Иркутской области начнёт работать Центр общественного наблюдения за выборами. Региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», руководитель ЦОН Владислав Шиндяев считает, что работа независимых наблюдателей на избирательных участках необходима для повышения уровня доверия к выборному процессу в стране, независимо от их уровня, будь то федеральные, региональные или местные выборы.
«Практически на всех избирательных участках нами будет осуществляться наблюдение за выборами, — рассказал Владислав Шиндяев. — В день голосования Центр общественного наблюдения будет следить за тем, чтобы всем избирателям был обеспечен доступ на УИКи, чтобы соблюдались все избирательные права граждан, чтобы нарушений на выборах не было. Если же возникнет спорная ситуация, мы проанализируем и с участием экспертов разберём все обстоятельства, которые возникнут на избирательных участках, либо появятся в информационном пространстве. Все это необходимо для того, чтоб выборы в Иркутской области проходили открыто, гласно, доступно и в полном соответствии с действующим законодательством».
Вся информация от общественных наблюдателей в Единый день голосования будет стекаться в Центр общественного наблюдения, где каждая ситуация будет проанализирована, любому сообщению будет дан квалифицированный разбор и всесторонняя независимая правовая оценка специалистами Центра.
Напомним, в Единый день голосования в Иркутской области пройдут 92 муниципальные избирательные кампании.