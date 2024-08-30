«Серьёзный разговор»: Сергей Аксёнов ответил на актуальные вопросы

Глава республики еще раз напомнил о важности строго соблюдать миграционное законодательство, а также о необходимости ужесточить его. Никакой нехваткой рабочих рук не объяснить, зачем завозить в Россию людей из стран с откровенно русофобской политикой. Сколько инцидентов по стране происходит именно на этой почве. В Крыму такой тенденции нет, но в случае чего конституционный порядок будет наведен. Без вариантов, — подчеркивает Глава Крыма.