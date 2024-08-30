«Серьёзный разговор»: Сергей Аксёнов ответил на актуальные вопросы

Так, Сергей Аксёнов сообщил, что торжественные линейки на День знаний пройдут в зданиях школ ввиду действия в муниципальных образованиях республики высокого («желтого») уровня террористической опасности.
Имеющиеся силы обеспечивают защиту крымчан достаточно эффективно. Однако рисковать и давать шанс врагу проявить себя мы не станем. Понятно, что многие родители и родственники хотят увидеть, как их дети пойдут в школу в первый раз, но меры безопасности должны приниматься в полном объеме, — заявил Глава Крыма.
Отмечается, что линейки будут организованы 2 сентября для 1-х, 9-х и 11-х классов в актовых или спортивных залах школ.
В ходе эфира Сергей Аксёнов рассказал, каким образом выстроена работа во время вынужденных дорожных заторов на подходах к Крымскому мосту.
На местах трудятся медики и спасатели МЧС, раздается питьевая вода. Все службы находятся на местах, специалисты полностью отладили все процессы, поэтому пробки достаточно быстро разъезжаются. На вчерашний вечер время ожидания составляло около часа. Мост для нас — дорога жизни, поэтому важно обеспечить его эффективную эксплуатацию.
Сергей Аксёнов также остановился на проблемном вопросе, связанном со своевременной закупкой и поставкой лекарственных средств.
Необходимое крымчанам количество лекарств приобретается в полном объеме, без исключений. Сложности возникают на уровне руководства ГУП РК «Крым-Фармация», приходится в ручном режиме обсуждать практически все вопросы с теми, кто готовит документы. К 1 сентября ситуацию обещают выровнять, — проинформировал Глава Крыма.
Глава республики еще раз напомнил о важности строго соблюдать миграционное законодательство, а также о необходимости ужесточить его. Никакой нехваткой рабочих рук не объяснить, зачем завозить в Россию людей из стран с откровенно русофобской политикой. Сколько инцидентов по стране происходит именно на этой почве. В Крыму такой тенденции нет, но в случае чего конституционный порядок будет наведен. Без вариантов, — подчеркивает Глава Крыма.
Кроме того, в рамках программы Сергей Аксёнов ответил на вопросы о поддержке, которую крымчане оказывают Курской области; об обеспечении безопасности на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета РК и представительных органов муниципальных образований; о государственной помощи различным отраслям экономики; о работе руководителей на местах.
В завершение интервью Сергей Аксёнов поблагодарил жителей Крыма за поддержку органов власти.
В сложное время именно доверие людей помогает действовать и решать проблемы наиболее эффективно. Меры, принимаемые нашим Лидером, достаточны для того, чтобы крымчане спали спокойно. Крым под надежной защитой.
Полную запись интервью можно посмотреть по ссылке.