Четкую границу проведут между Волгоградской и Саратовской областями

Уточняется, что профильными органами Волгоградской области было проведено картографическое обследование границ муниципалитетов, которые находятся рядом с Саратовской областью. В числе населенных пунктов в Волгоградской области, граничащих с Саратовской? Семёновское, Усть-Грязнухинское, Воднобуерачное сельские поселения. Как было отмечено в ходе заседания, границы волгоградских поселений при этом изменений не претерпели.