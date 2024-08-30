В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.