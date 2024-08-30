В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.
Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.
«По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае», — добавил Песков.