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В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

Песков: правоохранительные органы работают с задержанными экс- сотрудниками МО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.

Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.

«По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае», — добавил Песков.