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Депутат Милонов: Алиев внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб

Этот человек внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал призыв экс-полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева к ВСУ убивать мирное население Курской области.

Источник: РИА "Новости"

«Этот человек, я считаю, внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб. Каждый, кто открывает свой поганый рот с помоями в сторону нашей страны, должен иметь в виду, что слишком длинный язык будет укорочен. Возможно, вместе с головой», — подчеркнул Милонов.

По его словам, надо бы внимательно посмотреть, «как себя вёл этот персонаж во время нахождения в составе клуба, есть ли у него российское гражданство и кто его покрывал все эти годы».

Ранее Алиев призывал ВСУ убивать мирное население Курской области.

Спортсмен родился в Хабаровске. Его родители ещё прошлой осенью жили в Курске.