Депутат Милонов: Алиев внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб

«Этот человек, я считаю, внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб. Каждый, кто открывает свой поганый рот с помоями в сторону нашей страны, должен иметь в виду, что слишком длинный язык будет укорочен. Возможно, вместе с головой», — подчеркнул Милонов.
По его словам, надо бы внимательно посмотреть, «как себя вёл этот персонаж во время нахождения в составе клуба, есть ли у него российское гражданство и кто его покрывал все эти годы».
Ранее Алиев призывал ВСУ убивать мирное население Курской области.
Спортсмен родился в Хабаровске. Его родители ещё прошлой осенью жили в Курске.