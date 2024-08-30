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Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В пятницу у президента РФ Владимира Путина пройдут встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и Самарской областей Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам работы.

«Еще несколько встреч закрытого характера запланировано у президента во второй половине дня», — добавил Песков.

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