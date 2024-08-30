Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов

«Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам работы.
«Еще несколько встреч закрытого характера запланировано у президента во второй половине дня», — добавил Песков.