Путин в пятницу встретится с руководителями трех регионов

«Большой региональный день в работе президента. Сегодня у него будут сразу три представителя регионов. Это исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Демешин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Филимонов и Самарской области Федорищев», — сказал Песков журналистам.