В Севастополе идёт третий день досрочного голосования

На выборах можно проголосовать, пригласив членов участковой избирательной комиссии (УИК) на дом. Эту возможность севастопольские избиратели уже используют. Для проведения надомного голосования необходимо подать заявление в УИК. Члены комиссии обязательно предварительно согласуют удобную дату и время посещения. Голосование вне помещения участка проводится в сопровождении наблюдателей. На выборах работают 703 наблюдателя, назначенные избирательными объединениями, кандидатами и Общественной палатой города Севастополя, — отмечают в пресс-службе Севгоризбиркома.