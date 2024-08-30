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В Севастополе идёт третий день досрочного голосования

По итогам второго дня досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва 29 августа 2024 года в Городе-Герое проголосовали 8712 избирателей.

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На выборах можно проголосовать, пригласив членов участковой избирательной комиссии (УИК) на дом. Эту возможность севастопольские избиратели уже используют. Для проведения надомного голосования необходимо подать заявление в УИК. Члены комиссии обязательно предварительно согласуют удобную дату и время посещения. Голосование вне помещения участка проводится в сопровождении наблюдателей. На выборах работают 703 наблюдателя, назначенные избирательными объединениями, кандидатами и Общественной палатой города Севастополя, — отмечают в пресс-службе Севгоризбиркома.

Севастопольцы продолжают голосовать и в помещениях 187 участковых избирательных комиссий. Участки полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Досрочное голосование в Севастополе проходит с 28 августа по 5 сентября. Дни основного голосования — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.