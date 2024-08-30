В Севастополе идёт третий день досрочного голосования

На выборах можно проголосовать, пригласив членов участковой избирательной комиссии (УИК) на дом. Эту возможность севастопольские избиратели уже используют. Для проведения надомного голосования необходимо подать заявление в УИК. Члены комиссии обязательно предварительно согласуют удобную дату и время посещения. Голосование вне помещения участка проводится в сопровождении наблюдателей. На выборах работают 703 наблюдателя, назначенные избирательными объединениями, кандидатами и Общественной палатой города Севастополя, — отмечают в пресс-службе Севгоризбиркома.
Севастопольцы продолжают голосовать и в помещениях 187 участковых избирательных комиссий. Участки полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Досрочное голосование в Севастополе проходит с 28 августа по 5 сентября. Дни основного голосования — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.