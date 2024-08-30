Дела против экс-сотрудников Минобороны и покупка Rafale Сербией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 30 августа примет с докладом руководителей трех регионов: врио губернаторов Хабаровского края Дмитрия Демешина, Вологодской и Самарской областей Георгия Филимонова и Вячеслава Федорищева.
Во второй половине дня у главы государства пройдет несколько закрытых встреч.
Российский лидер поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием.
Что касается планов Путина посетить 3 сентября с официальным визитом Монголию, то Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде: «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».
О делах против экс-сотрудников Минобороны
Следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны идут в рамках регулярной работы правоохранительных органов: «Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов.».
«О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае».
О задержании колумбийских наемников
Кремль не располагает информацией о задержании граждан Колумбии, участвовавших в боях на стороне Украины: «Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии».
О деле Дурова
Путин никогда лично не встречался с сооснователем Telegram Павлом Дуровым: «Нет, насколько мне известно, никогда».
Кремль не вел никаких переговоров с предпринимателем: «Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было».
Дуров является российским гражданином и может свободно посещать страну: «То, что он посещал Россию: он гражданин России, он свободно передвигается. Естественно, он посещал Россию».
О покупке Сербией истребителей Rafale
Решение купить 12 французских истребителей Rafale является свободным выбором Сербии: «Каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений».