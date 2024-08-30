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Дела против экс-сотрудников Минобороны и покупка Rafale Сербией. Темы брифинга Пескова

Дела против бывших сотрудников Минобороны, покупка Сербией французских истребителей Rafale и задержание колумбийских наемников, участвовавших в боях на стороне Украины, стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 30 августа примет с докладом руководителей трех регионов: врио губернаторов Хабаровского края Дмитрия Демешина, Вологодской и Самарской областей Георгия Филимонова и Вячеслава Федорищева.

Во второй половине дня у главы государства пройдет несколько закрытых встреч.

Российский лидер поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием.

Что касается планов Путина посетить 3 сентября с официальным визитом Монголию, то Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде: «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».

О делах против экс-сотрудников Минобороны

Следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны идут в рамках регулярной работы правоохранительных органов: «Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов.».

«О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае».

О задержании колумбийских наемников

Кремль не располагает информацией о задержании граждан Колумбии, участвовавших в боях на стороне Украины: «Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии».

О деле Дурова

Путин никогда лично не встречался с сооснователем Telegram Павлом Дуровым: «Нет, насколько мне известно, никогда».

Кремль не вел никаких переговоров с предпринимателем: «Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было».

Дуров является российским гражданином и может свободно посещать страну: «То, что он посещал Россию: он гражданин России, он свободно передвигается. Естественно, он посещал Россию».

О покупке Сербией истребителей Rafale

Решение купить 12 французских истребителей Rafale является свободным выбором Сербии: «Каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений».

Песков Дмитрий