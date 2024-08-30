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Песков: Путин и Дуров никогда не встречались

Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения о возможных договоренностях и встречах основателя Telegram с Кремлем, подчеркнув, что Павел Дуров, как гражданин РФ, свободно передвигается по стране.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин не встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Между Кремлем и бизнесменом не было никаких соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что Дуров после своего отъезда из России в 2014 году посещал страну около 50 раз, и спросили, были ли у него переговоры с Кремлем.

Песков ответил: «Нет, никаких переговоров с Кремлем у Дурова не было, а то, что он посещал РФ, он — гражданин России, он свободно передвигается». Добавив к этому, Песков подчеркнул: «Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было».

Когда журналисты уточнили, встречался ли Дуров с президентом Владимиром Путиным, Песков ответил: «Нет, насколько мне известно, никогда».

Песков Дмитрий