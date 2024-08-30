Песков: Путин и Дуров никогда не встречались

Президент Российской Федерации Владимир Путин не встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Между Кремлем и бизнесменом не было никаких соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что Дуров после своего отъезда из России в 2014 году посещал страну около 50 раз, и спросили, были ли у него переговоры с Кремлем.
Когда журналисты уточнили, встречался ли Дуров с президентом Владимиром Путиным, Песков ответил: «Нет, насколько мне известно, никогда».