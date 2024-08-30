В Новосибирске назначили исполняющего обязанности министра строительства

Дмитрий Тимонов назначен исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области. Об этом «Прецеденту» сообщили в отделе организационной работе ведомства.
— Действительно, Дмитрий Тимонов стал исполняющим обязанности министра с 27 августа. Он долгие годы работал в министерстве, сейчас он по-прежнему — первый заместитель министра, — сообщили «Прецеденту» в минстрое.
Дмитрий Тимонов до ноября 2022 года руководил управлением архитектуры и градостроительства министерства.
20 августа стало известно, что министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков уходит в отставку. Причины этого решения по-прежнему остаются загадкой.
В июне в отставку по состоянию здоровья ушел министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Нового министра назначили 19 августа.
Виктор Бобровников.