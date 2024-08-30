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В Новосибирске назначили исполняющего обязанности министра строительства

Дмитрий Тимонов по-прежнему официально является первым заместителем министра.

Источник: Reuters

Дмитрий Тимонов назначен исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области. Об этом «Прецеденту» сообщили в отделе организационной работе ведомства.

— Действительно, Дмитрий Тимонов стал исполняющим обязанности министра с 27 августа. Он долгие годы работал в министерстве, сейчас он по-прежнему — первый заместитель министра, — сообщили «Прецеденту» в минстрое.

Дмитрий Тимонов до ноября 2022 года руководил управлением архитектуры и градостроительства министерства.

20 августа стало известно, что министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков уходит в отставку. Причины этого решения по-прежнему остаются загадкой.

В июне в отставку по состоянию здоровья ушел министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Нового министра назначили 19 августа.

Виктор Бобровников.