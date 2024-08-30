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В Польше заявили о получении украинцами незаконных выплат на детей

Премьер Польши Туск: многие украинцы незаконно получали выплаты на детей.

Источник: © РИА Новости

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

В мае в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родителей школьников лишат социальных выплат в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого.

«Прежде всего мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты 800+ получали также на детей, которые вообще не находились в Польше», — сказал Туск.

Он уверен, что в связи с введением нового закона объем выплат 800+ на украинских детей резко снизится. «Это будет означать очень выразительное снижение выплат 800+ на детей из Украины», — сказал Туск.