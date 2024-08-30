Глава Тольятти Николай Ренц не собирается уходить в отставку после выборов губернатора

По сведениям источника, господин Ренц мог бы покинуть свой пост при условии, что это место займет его первый заместитель Андрей Дроботов, сын многолетнего спикера городской думы Александра Дроботова, сохранив тем самым преемственность и безопасность для тольяттинских элит. Но в администрации губернатора данный вариант сочли неприемлемым ввиду его бессмысленности, а значит — добровольно Ренц никуда не уйдет. В то же время, со слов источника, глава Тольятти уверен, что губернатор не станет просить местную думу рассмотреть вопрос о его отставке.