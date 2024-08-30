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Петербург значительно усовершенствовал социальные стандарты в значимых для горожан сферах

Губернатор Александр Беглов рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о достижениях Петербурга.

Источник: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

На площадке исторического парка «Россия — моя история», где проходит выставка «Мой Петербург», состоялась встреча губернатора Александра Беглова с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Градоначальник лично провел экскурсию для главы нижней палаты, а также рассказал о последних достижениях города. В частности, он отметил, что Северная столица на законодательной основе значительно усовершенствовала социальные стандарты в самых значимых для петербуржцев сферах, и город продолжит это делать. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Нам необходимо познакомиться с социально-экономическим развитием и социальными практиками, которые реализуются в Петербурге. Когда принимаются законы для всей страны, в первую очередь должен учитываться опыт регионов. Нам важно изучить решения, которые задают социальные стандарты. А Северная столица стала городом социальных стандартов, — отметил Вячеслав Володин.

Так, одними из важных событий в последнее время стало то, что город закрыл проблему с обманутыми дольщиками и сделал бесплатное посещение детсадов. Также сокращаются очереди на жилье для сирот и многодетных семей. Кстати, в следующем году ее вовсе планируют ликвидировать.

— Важно, что Петербург помогает многодетным не из принципа нуждаемости, а исходя из того, что семья многодетная, — отметил глава Госдумы.

Кроме того, в Петербурге одна из самых эффективных в России система адресной помощи участникам спецоперации, их родным и ветеранам боевых действий.

— Мы продолжаем усиливать наши социальные стандарты в самых значимых сферах. Петербург одним из первых привел свою законодательную базу в соответствие с требованиями президентского Указа по поддержке многодетных семей, оперативно расширил социальные гарантии семьям с детьми, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Володин Вячеслав