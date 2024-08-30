Петербург значительно усовершенствовал социальные стандарты в значимых для горожан сферах

На площадке исторического парка «Россия — моя история», где проходит выставка «Мой Петербург», состоялась встреча губернатора Александра Беглова с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Градоначальник лично провел экскурсию для главы нижней палаты, а также рассказал о последних достижениях города. В частности, он отметил, что Северная столица на законодательной основе значительно усовершенствовала социальные стандарты в самых значимых для петербуржцев сферах, и город продолжит это делать. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.