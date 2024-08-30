Куйвашев утвердил план развития Верхней Пышмы до 2030 года за 109,5 млрд рублей

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в развитие инфраструктуры вложат 109,5 млрд руб. Средства будут направлены из федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников, которые составят около половины всей суммы.
«В рамках реализации программы планируется построить порядка 800 тыс. квадратных метров жилья, переселить из аварийного жилфонда больше 730 человек, ввести не менее 1,2 тыс. мест в детских садах и не менее 9,5 тыс. мест в школах», — рассказал губернатор Куйвашев.
Программа предполагает строительство новых микрорайонов общей площадью около 120 тыс. кв. м, пожарного депо и духовной семинарии. Также в округе хотят построить не менее пяти спортивных объектов — это ФОК в поселке Исеть, три комплекса в самом городе, а также будет реконструирован центральный стадион.
Планируется реконструкция терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ и создание диагностического медицинского центра в мкр. Северный, строительство клуба-библиотеки в поселке Кедровое, реконструкция учреждений культуры в поселке Исеть и в Верхней Пышме. Программой предусмотрена рекультивация свалки в поселке Исеть и полигона ТБО в поселке Красный.
В департаменте напомнили, что при реализации программы в 2017—2023 годы, в развитие территории было вложено 44,2 млрд руб.