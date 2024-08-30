Куйвашев утвердил план развития Верхней Пышмы до 2030 года за 109,5 млрд рублей

Программа предполагает строительство новых микрорайонов общей площадью около 120 тыс. кв. м, пожарного депо и духовной семинарии. Также в округе хотят построить не менее пяти спортивных объектов — это ФОК в поселке Исеть, три комплекса в самом городе, а также будет реконструирован центральный стадион.