Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург на встречу с Миллером

Петер Сийярто обсудил на встрече с господином Миллером обеспечение поставок газа в Венгрию для предстоящего отопительного сезона, который начнется в стране 1 октября. Господин Сийярто подчеркивает, что их ответственность состоит в том, чтобы обеспечить отоплением все венгерские дома.