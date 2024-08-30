Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург на встречу с Миллером

Об этом он сообщил в пятницу, 30 августа, на своей личной странице в соцсетях, опубликовав фотографии города из самолета.
Как сообщил сам господин Сийярто, Венгрия довольна российским энергетическим сотрудничеством, которое считается для них «одной из гарантий продовольственной безопасности страны».
«Энергетическая безопасность Венгрии не гарантируется без российского газа. Дело не в идеологии, дело в физике и математике», — уточнил глава МИД Венгрии.
Петер Сийярто обсудил на встрече с господином Миллером обеспечение поставок газа в Венгрию для предстоящего отопительного сезона, который начнется в стране 1 октября. Господин Сийярто подчеркивает, что их ответственность состоит в том, чтобы обеспечить отоплением все венгерские дома.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин также прибыл в пятницу в Петербург.