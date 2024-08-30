В Волгограде губернатор вручил госнаграды

— Вас, представителей самых разных профессий, объединяет мощная созидательная сила, которую вы направляете на достижение общественно значимых целей и решение актуальных задач. Каждый на своем месте, при поддержке своих трудовых коллективов, вы приумножаете самые лучшие воинские, трудовые, профессиональные, общественно-патриотические традиции, которыми славится наша страна, наша легендарная героическая сталинградская земля, — обратился к присутствующим Бочаров.
Отмечены 20 жителей: представители сферы образования и науки, здравоохранения и культуры, социальные работники, общественники, работники промышленной отрасли, государственные и муниципальные служащие.
— Отдельно отмечу присутствующего здесь сегодня Максима Игоревича Веденеева, участника специальной военной операции практически с первых ее дней, который первым в истории Волгоградской области за проявленные доблесть, мужество и отвагу при исполнении воинского долга удостоен государственной награды Волгоградской области — медали "За доблесть и мужество.
Также глава области отдельно поприветствовал представителей педагогического сообщества, выделив академика РАН Ивана Новакова. Его наградили орденом «За заслуги перед Волгоградской областью».
Кроме того, граждане были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званий «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник культуры Волгоградской области», «Заслуженный работник физической культуры Волгоградской области», «Заслуженный работник образования Волгоградской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Волгоградской области». Сразу нескольким жителям вручены благодарности президента и почетные знаки губернатора «За труд и пользу».
Студентка Волгоградского медицинского университета Софья Снигирь стала обладательницей регионального почетного знака «Первая высота».