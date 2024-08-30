В Волгограде губернатор вручил госнаграды

— Вас, представителей самых разных профессий, объединяет мощная созидательная сила, которую вы направляете на достижение общественно значимых целей и решение актуальных задач. Каждый на своем месте, при поддержке своих трудовых коллективов, вы приумножаете самые лучшие воинские, трудовые, профессиональные, общественно-патриотические традиции, которыми славится наша страна, наша легендарная героическая сталинградская земля, — обратился к присутствующим Бочаров.